Rus borsası güne yükselişle başladı

Rusya pay piyasalarında oynaklık devam ederken, pay piyasalarında dünkü kayıplar kısmen telafi edildi.



Moskova Borsası, dün akşam bugün gerçekleştirilecek sabah seansının iptal edildiğini duyurmuş, sabah 09.40'ta yaptığı açıklama ile işlemlerin başlatılacağını bildirmişti.



RTS endeksi, dün Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri harekatın ardından yüzde 38 değer kaybetmişti.



ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) yürürlüğe koyduğu yeni yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor.

Yeni güne ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından açıklanan yaptırımlara karşın tepki alımlarıyla başlayan borsada, RTS endeksi yüzde 28 değer kazanarak 949 puana çıkarken, Sberbank yüzde 27, Gazprom yüzde 20,5, VTB Bank yüzde 13,5 ve Rosneft yüzde 13 yükseldi.



Dolar/ruble paritesi ise şu dakikalarda yüzde 2 azalışla 83,6'ya geriledi.



Uzmanlar, RTS endeksindeki dünkü kayıpların tarihi düzeyde olduğunu anımsatarak, Ukrayna ile ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

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