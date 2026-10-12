Rus dizel yakıtı piyasaları hemen etkiledi

Ham petrol fiyatları, Rusya 'dan gelecek dizel yakıtın küresel yakıt kıtlığını hafifletebileceği beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla, iki seanslık yükselişin ardından varil başına WTI petrol 90 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 101 dolara doğru geriledi.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Rusya'nın yüz binlerce ton dizel yakıt sağlaması konusunda anlaşmaya vardığını ve Moskova'nın ihracat yasağının kısmen gevşetildiğini söyledi.

Trump ayrıca Rusya ve Ukrayna'nın derhal yürürlüğe girecek bir "enerji ateşkesi" konusunda anlaştığını iddia etti. Bu arada, Suudi Arabistan'ın ana havaalanı, bir gün önce 12 kişinin ölümüne ve 300'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının ardından, dün İran destekli Husi militanları tarafından tekrar hedef alındı.

Saldırılar, Trump'ı Yemen'deki Husilere karşı misilleme eylemlerinde Suudi Arabistan'a katılmayı düşünmeye sevk etti. Bununla birlikte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, bölgedeki son olayların tırmanışı ve bununla mücadele çabaları hakkında görüşmek üzere Riyad'daki mevkidaşıyla temasa geçtiği bildirildi.