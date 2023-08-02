Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 1,4 büyüdü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,6 büyüme kaydettiğini açıkladı.



Rus ekonomisinin haziranda da yüzde 5,3 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,4 büyüme kaydedildiği aktarıldı.



Açıklamada, sanayi üretiminin yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla yüzde 2,6 büyüdüğü belirtilirken, enflasyonun ise haziranda yıllık bazda yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.



Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 2,1 daralan Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2 civarında büyümesi bekleniyor.

