Rus gazı AB'ye giremeyecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rus doğal gazı ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesini öngören taslak düzenleme üzerindeki müzakere pozisyonunu kabul etti. Söz konusu düzenleme, Rusya'nın gaz arzını bir silah olarak kullanması ve AB'ye yönelik arz kesintilerinin Avrupa enerji piyasasında yarattığı ciddi etkilerin ardından, Rus enerji bağımlılığını bitirmeyi amaçlayan REPowerEU yol haritasının temel unsurlarından birini oluşturuyor.



Taslak düzenleme, hem boru hattı gazı hem de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yönelik kademeli ve yasal olarak bağlayıcı bir yasak getiriyor. Buna göre, 1 Ocak 2028'den itibaren Rus gazı ithalatı tamamen yasaklanacak.

