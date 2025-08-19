Rus hisselerinde yükseliş var

MOEX Rusya Endeksi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının sona ermesi umutlarıyla Ağustos ayında yüzde 10 değer kazanarak 3 bin seviyesine yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes veya işgalin sona ermesi için olası şartları görüşmek üzere Alaska'da ABD mevkidaşı Donald Trump ile bir araya geldi. Ardından ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderleri kabul edilebilir şartlar hakkındaki görüşlerini almak üzere ağırladı.



Bu arada Hindistan, ABD'nin daha yüksek tarifelerine rağmen Rus petrolü almaya devam edeceğinin sinyalini vererek Rosneft ve Lukoil'in sırasıyla Mart ve Haziran'dan bu yana en yüksek seviyelerinde işlem görmesini destekledi.



Batı'nın Rusya'ya uyguladığı bir dizi yaptırım, Rus finans sektörünü küresel gelişmelerden kopardığı için, Rus hisse senetleri küresel hisse senedi piyasalarındaki hareketlerle korelasyon göstermediği ve küresel makroekonomik gelişmelere çok az tepki verdiği dönemi uzattı.



Yüksek enflasyon seviyesindeki yavaşlama, Merkez Bankası'nın (CBR) şu anda yüzde 18 olan faiz oranlarını daha da düşürme olasılığını artırdı; ancak bu yılki büyümenin yüzde 1,4'e düşmesi bekleniyor.