Rus petrolü Çin ve Hindistan'a aktı

Rusya'nın petrol ihracatının yarısı 2023 yılında Çin'e gitti.



Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, 2023 yılında Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısının Çin'e yapıldığını açıkladı.



Novak, mevcut durumda ana ortakların Çin ve Hindistan olduğunu söyledi.



Hindistan'a daha önce neredeyse hiç tedarik olmadığını belirten Novak, iki yıl içinde Hindistan payının yüzde 40'a yükseldiğini belirtti.



Rusya'nın ham petrol ihracatında Avrupa'nın payı ise yüzde 40-45 seviyelerinden yüzde 4-5'lere geriledi.

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