Rus petrolüne düşük fiyat

Avrupa Komisyonu Cuma günü, Rus petrolüne, son üç aydaki ortalama ham petrol piyasa fiyatının yüzde 15 altında değişken bir tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.



Avrupa Birliği ve İngiltere, son iki aydır G7 ülkelerini tavan fiyatı düşürmeye zorluyordu, zira petrol vadeli işlemlerindeki düşüş mevcut varil başına 60 dolarlık seviyeyi büyük ölçüde anlamsız hale getirmişti.



Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etme yeteneğini kısıtlamayı amaçlayan G7 tavan fiyatı, başlangıçta Aralık 2022'de kabul edilmişti.



Bir kaynak yeni değişken tavan fiyatının üç ayda bir ortalama fiyata göre revize edileceğini ekledi.



AB diplomatları, son teklifin teknik detaylarının hala tartışılması gerektiğini, ancak bu fikrin AB'nin denizci devletleri olan Malta, Yunanistan ve Kıbrıs'ın endişelerini gidermiş gibi göründüğünü belirtti.



AB yaptırımlarının kabul edilmesi için üye devletler tarafından oybirliğiyle onaylanması gerekiyor.