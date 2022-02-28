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Rus rublesi, haftaya yüzde 8'den fazla değer kaybıyla başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesi, haftaya dolar karşısında yüzde 8'den fazla değer kaybederek başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 10:41

Rus rublesi, haftaya yüzde 8'den fazla değer kaybıyla başladı

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- arasındaki savaşla ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Rus rublesi, haftaya dolar karşısında değer kaybederek başladı.

Dolar/ruble paritesi yüzde 8,43 artışla 90 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 8,8 yükselişle 101,2'ye çıktı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası'nın ise ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

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