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Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale başlatmasının ardından Rus rublesi ve borsalar değer kaybederken, işleme kapatılan Moskova Borsası, saat 10.00 itibarıyla tekrar açıldı. Rusya Merkez Bankası ise, döviz piyasasına müdahaleye hazırlanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 10:31

Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor

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Moskova Borsası'nda kayıpların derinleşmesi ile sabah erken saatlerde durdurulan işlemler saat 10.00'da tekrar başlatıldı.

Borsada MICEX endeksi açılışta yüzde yaklaşık 14 değer kaybederek 2.656 puana, RTS endeksi de yüzde 20 azalarak 964 puana kadar geriledi.

Dolar/ruble paritesi de yüzde 6,2 artışla 86,5 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 6 yükselişle 97,4’e çıktı.

Gazprom hisseleri de yüzde 32 geriledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı nedeniyle ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) yürürlüğe koyduğu yeni yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor. (Kaynak: AA) Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı nedeniyle ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) yürürlüğe koyduğu yeni yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor. (Kaynak: AA)

Rusya Merkez Bankası, piyasalarda yaşanan değer kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için döviz piyasalarına müdahale edecek. Jeopolitik durumun kötüleşmesi ve piyasadaki dalgalanmaların ışığında, her türlü senaryo için net planlarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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