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Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 14:35

Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

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Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler izleniyor.

Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.

Moskova Borsası ise şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

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