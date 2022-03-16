Rus tahvilleri için kritik gün

Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, vadesi gelen tahvil ödemeleriyle ilgili de ciddi bir risk yaşıyor.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'e göre ödemenin ruble cinsi yapılması durumunda Rusya temerrüde düşmüş sayılacak.

Rusya'nın bugün itibariyle döviz cinsinden 117 milyon dolarlık ödemesi bulunuyor. Söz konusu ödeme savaşın ardından çakılan tahvilleri ellerinde tutan yatırımcılar açısından kritik önemde. Bu ödeme Rusya'nın dost olmayan ülkelere tahvil ödemelerini ruble cinsinden yapacağını açıklamasının ardından ilk tahvil ödemesi olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu kararnameyi mart ayının ilk haftasında imzalamıştı.



Rus hükümeti yaptırımlara cevap olarak, tahvil sahiplerinin faiz ve anapara ödemelerini almasını kısıtlayabilecek yabancı para birimlerine olan erişimi önemli ölçüde azaltma yoluna gitti.