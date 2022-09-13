Rusların Avrupa ziyareti yüzde 95 azaldı

Avrupa’nın Rus vatandaşlarına yönelik vize politikaları ve havacılık sektörü için uygulanan yaptırımlara nedeniyle Rus turistlerin Avrupa seyahatlerinde yüzde 95’e varan oranda düşüş yaşandı.



Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada, 2022’nin ilk yarısında Rusların Avrupa’ya 1,2 milyon seyahat gerçekleştirdiği hatırlatıldı.



2019’un aynı döneminde 8 milyon Rusya vatandaşının Avrupa’yı ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus turistlerin Avrupa’ya seyahatleri, bu yılın yaz döneminde ise 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 90 ila 95 oranında düştü.” ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Avrupa’ya seyahatlerin sayısındaki sert düşüşün ana nedeni olarak havacılık sektörüne yönelik yaptırımlar ve Avrupa ülkelerinin Rus vatandaşlarına uyguladığı katı vize politikaları gösterildi.