ntv.com.tr

Rusya açıkladı: AB'ye gaz ihracatı 50 milyar metreküp düşecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bu yıl Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının 50 milyar metreküp azalacağını söyledi. Novak, Türkiye'ye yönelik Rus gazı sevkiyatlarına ilişkin "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 16:55 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 16:56

Rusya açıkladı: AB'ye gaz ihracatı 50 milyar metreküp düşecek

İlişkili Haber

Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 38,8 düştü

Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 38,8 düştü

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl 'ya Rus gazı sevkiyatının yaptırımlar nedeniyle düşeceğine işaret eden Novak, "Rusya Enerji Bakanlığı tahminlerine göre, AB'ye gaz ihracatımız bu yıl 50 milyar metreküp düşecek" dedi.

Novak, Avrupalı siyasilerin, enerji krizine ilişkin makul adımlar atmaları gerektiğini belirterek, "Piyasaya nasıl müdahale edeceklerini değil, her şeyden önce orada yaşayan insanları düşünmeliler" ifadesini kullandı.

Avrupa'da Rus gazına yönelik istişare edilen olası tavan fiyat uygulamasını da değerlendiren Novak, "Gazın fiyatı arz talep dengesine ve piyasa koşullarına göre oluşacaktır. Boru hattı sevkiyatlarındaki formül uzun vadeli olarak sözleşme şartlarına göre oluşturulmaktadır ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı sözleşmelerimiz genel olarak uzun vadelidir" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE İLAVE GAZ AÇIKLAMASI

Novak, Türkiye'ye yönelik Rus gazı sevkiyatlarına ilişkin de "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz" dedi.

ÜLKELER HANGİ ÖNLEMLERİ ALIYOR?

Rusya açıkladı: AB'ye gaz ihracatı 50 milyar metreküp düşecek - 1

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...