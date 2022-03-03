ntv.com.tr

Rusya altın ve döviz alımını durdurdu

Rusya Maliye Bakanlığı, döviz ve altın alım işlemlerini mali kural çerçevesinde durdurduklarını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 03.03.2022 - 12:06 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 12:20

Rusya altın ve döviz alımını durdurdu

İlişkili Haberler

Dolar - euro kaç TL? 8 Şubat 2022 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar - euro kaç TL? 8 Şubat 2022 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Rusya'da dolar alımına yüzde 30 komisyon

Rusya'da dolar alımına yüzde 30 komisyon

Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor.

Son olarak Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. 

Ülkede döviz ve altın alım işlemlerinin mali kural çerçevesinde durdurulduğu bildirildi.

Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini açıklamıştı.

Rublenin dolar karşısındaki değer kaybı da artarak devam ediyor. Dolar/ruble yüzde 10'luk artışla 116 seviyesinden işlem görüyor.

MOSKOVA BORSASI HALEN KAPALI

Yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
Merkez bankasının rezervlerinin dondurulması Rusya'ya yönelik en sert yaptırımlardan Merkez bankasının rezervlerinin dondurulması Rusya'ya yönelik en sert yaptırımlardan

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...