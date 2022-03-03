Rusya altın ve döviz alımını durdurdu

Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor.

Son olarak Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Ülkede döviz ve altın alım işlemlerinin mali kural çerçevesinde durdurulduğu bildirildi.

Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini açıklamıştı.



Rublenin dolar karşısındaki değer kaybı da artarak devam ediyor. Dolar/ruble yüzde 10'luk artışla 116 seviyesinden işlem görüyor.

MOSKOVA BORSASI HALEN KAPALI

Yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.

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