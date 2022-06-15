Rusya, Avrupa'ya doğalgaz arzını azaltacağını duyurdu, fiyatlar yükseldi

Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını azaltacağını duyurmasıyla fiyatlar 109 avroya çıktı.



Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret edildi.



Bu nedenle hatta kullanılan bir gaz kompresörünün daha kapatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, 16 Haziran itibarıyla günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabilir." denildi.



Gazprom, dün yaptığı açıklamada Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti.



Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, Yamal-Avrupa üzerinden sevkiyatların durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.



FİYATLAR 109 AVROYA ÇIKTI



Avrupa'da güne 98,5 avrodan başlayan doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 10'dan fazla artarak 109 avroya yükseldi.



Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 97 avrodan kapandı.



Fiyatlar, Türkiye saatiyle 16.53'te açılışa göre yüzde 10'dan fazla artarak megavatsaat başına 109 avro oldu.



Fiyatlardaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltacağı uyarısı etkili oldu.



Ayrıca Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi fiyatları tırmandırdı.