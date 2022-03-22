Rusya bir ödemesini daha iletti

Rusya yaptırımlar sonrası ikinci kupon ödemesini de gerçekleştirerek temerrüt riskini öteledi.

Rusya Maliye Bakanlığı 66 milyon dolarlık eurobond kupon ödemesinin tamamen yapıldığını belirtti.

Geçen hafta Rusya, tahvil yatırımcılarına 117,2 milyon dolarlık kupon ödemesini ulaştırmıştı.

Rusya için bir sonraki sınav 28 Mart'taki 102 milyon dolarlık ödeme olacak.

Onu takiben ülkenin tahvil yatırımcılarına 31 Mart'ta 447 milyon dolarlık ödemesi bulunuyor.

