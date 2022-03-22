ntv.com.tr

Rusya bir ödemesini daha iletti

Geçen hafta vadesi gelen 117,2 milyon dolarlık kupon ödemesini yatırımcılara ulaştıran Rusya, 66 milyon dolarlık eurobond kupon ödemesini de gerçekleştirdi.

Haberler - Reuters - NTV Haber 22.03.2022 - 12:46

Rusya bir ödemesini daha iletti

İlişkili Haberler

Rusya'nın 140 milyar dolarlık altın rezervlerini kullanması zorlaşıyor

Rusya'nın 140 milyar dolarlık altın rezervlerini kullanması zorlaşıyor

Rusya'dan yaptırımlar sonrası ilk dış borç ödemesi

Rusya'dan yaptırımlar sonrası ilk dış borç ödemesi

yaptırımlar sonrası ikinci kupon ödemesini de gerçekleştirerek temerrüt riskini öteledi.

Rusya Maliye Bakanlığı 66 milyon dolarlık eurobond kupon ödemesinin tamamen yapıldığını belirtti.

Geçen hafta Rusya, tahvil yatırımcılarına 117,2 milyon dolarlık kupon ödemesini ulaştırmıştı.

Rusya için bir sonraki sınav 28 Mart'taki 102 milyon dolarlık ödeme olacak.

Onu takiben ülkenin tahvil yatırımcılarına 31 Mart'ta 447 milyon dolarlık ödemesi bulunuyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...