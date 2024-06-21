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Rusya, döviz satma zorunluluğunu gevşetti

Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi.

Rusya, döviz satma zorunluluğunu gevşetti

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere yönelik gelirlerinin yüzde 80'ini satma zorunluluğunu hafifletti.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, belirli ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

Bu oranın yüzde 60'a düşürülmesine karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Karar, ulusal döviz kurunun istikrara kavuşturulması ve yeterli düzeyde döviz likiditesi sağlanması dikkate alınarak alındı." ifadesi kullanıldı.

'da rublenin istikrara kavuşturulması için 2023'te enerji, metalürji, kimya ve tarım sektörlerinden bazı ihracatçı şirketlere döviz satma zorunluluğu getirilmişti.

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