Rusya faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası, Ekim 2025 kararında, dördüncü ardışık faiz indirimi ile referans faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirdi ve bu, piyasaların faiz indiriminin sabit kalacağı yönündeki beklentilerinin aksine gerçekleşti.



Merkez Bankası, faiz indirimine rağmen, Rus ekonomisindeki enflasyona yönelik devam eden yukarı yönlü riskler nedeniyle orta vadede parasal koşulların kısıtlayıcı kalmasının beklendiğini yineledi.



Yüksek gıda enflasyonu seviyeleri nedeniyle tüketici enflasyon beklentileri yüksek seyrediyor ve Merkez Bankası, Federal Hükümet'in gelecek yılki bütçesinde işaret ettiği ve Ukrayna işgalini finanse etmek için büyüyen açığı kapatmak amacıyla gerekli olan yüksek KDV oranlarındaki fiyat artışlarının bu durumu daha da kötüleştirebileceğini belirtti.



Banka, enflasyonun gelecek yıl sonuna kadar yüzde 4 hedefinin üzerinde kalmasını öngörüyor ve bu da bu dönemde kilit faiz oranının yüzde 13 ile yüzde 15 arasında seyretmesinin beklendiğini gösteriyor. Merkez Bankası büyümenin dirençli kaldığını belirtirken, IMF GSYİH'nin bu yıl yalnızca %0,6 artacağını tahmin ediyor.

