Rusya için kritik gün: Temerrüde düşebilir

Rusya'nın bugün itibariyle döviz cinsinden 117 milyon dolarlık ödemesi vardı. Bu ödeme Rusya'nın dost olmayan ülkelere tahvil ödemelerini ruble cinsinden yapacağını açıklamasının ardından gelen ilk tahvil ödemesi.



Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, "Döviz cinsindeki yükümlülüklerimizi yerine getirme kabiliyetimiz ya da kabiliyetsizliğimiz bize bağlı değil, biz paraya sahibiz, ödemeleri yaptık, şimdi top mahkemede, esas olarak ABD'li yetkililerde" dedi.



Rusya pazartesi günü yaptığı açıklamada yaptırımlar nedeniyle 117 milyon dolarlık tahvillerin ödemesini dolar cinsinden yapmalarının engellenmesi halinde ödemeyi ruble cinsinden yapabileceklerini belirtmişti. Piyasalar ise bu senaryoyu temerrüt olarak niteliyor.

TEMERRÜDE DÜŞMEK NE DEMEKTİR?



Temerrüde düşmek; borcun hiç ödenmeyecek vaziyette olunması veya iflas edilmesi anlamına gelmemektedir. Temerrüde düşmek, zamanında ödeyememek anlamına gelir. Temerrüde düşmek, genel olarak borcun zamanında ödenmesi- ödenmemesi hali adına söylenmekle beraber bu vaziyet borçlu kişinin ve alacaklının temerrüdü şeklinde iki çeşitlidir;



Borçlu kişinin yapması gereken ödemeyi zamanında yapmaması temerrüde düşer. Buna karşılık olarak ödemeyi alan taraf söz konusu ödemenin karşılığında yapılması gereken sorumluluğu yerine getirmez veya ifa edilmiş olan ödemeyi kabul etmezse temerrüde düşmüş olur.