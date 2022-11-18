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Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretinin bu yıl parasal olarak yüzde 64 arttığını belirterek, “Rusya ve Çin, enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor” dedi.

Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor

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Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Rusya ile arasındaki enerji ticaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya’nın Çin’e yönelik enerji sevkiyatının bu yıl arttığını hatırlatan Novak, “Petrol, gaz, kömür ve elektrik enerjisi sanayisini kapsayan enerji sektöründeki hacmimiz bu yıl parasal olarak yüzde 64, fiziksel olarak da yüzde 10 arttı” dedi.

İki ülke arasında, başta enerji alanında olmak üzere ikili ticarette ulusal para birimlerine geçildiğine dikkati çeken Novak, “İki ülke enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor. Çin’den ekipman sevkiyatı dahil karşılıklı ödemelerde de ve yuan ödemelerine geçiyoruz” yorumunu yaptı.

Novak, Gazprom ve Çin arasındaki doğalgaz sevkiyatı ödemelerinin halihazırda ruble ve yuan cinsinden yapıldığına vurgu yaparak sözlerini tamamladı.

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