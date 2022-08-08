Rusya ile ticarette Türkiye formülü

Bazı batılı şirketler Rusya'ya ihracatı Türkiye üzerinden yapıyor.



Ukrayna'ya saldırısı sonrası Rusya'ya ciddi ekonomik yaptırımlar uygulandı. Pek çok büyük firma ülkeyi terkederken, ihracata da kısıtlamalar getirildi.



Şimdi pek çok şirketin Rusya'ya ihracatı Türkiye üzerinden yaptığı ya da yapmayı planladığı ifade ediliyor.



Rusya'ya uygulanan ambargoların Türkiye üzerinden ticareti daha önemli hale getirdiğini söyleyen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Ambargo altındaki Rusya ister istemez işlerinin devam etmesi için tedarik etme ile ilgili çerçeveleri genişletmek zorundalar. Bunlarla ilgili en önemli ülke de Türkiye. Rusya'daki tedarikçilerle ihtiyacı olan firmalar Türkiye'den talep sayısı artmakta ve ciddi anlamda talepler gelmekte" dedi.



TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA İHRACAT ARTTI



Yılın ilk 7 ayında Türkiye'den Rusya'ya ihracat yüzde 13,4 arttı. Özellikle otomotiv yan sanayi, makine ve inşaat sektöründe ihracat artıyor. İhracatçılar, rakamdaki artışta Türkiye üzerinden yapılan ihracatın etkili olduğunu düşünüyor.



Türkiye'den Rusya'ya İhracat rakamlarındaki artışa dikkat çeken İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu, "Alüminyum sektörüne baktığımzda 12 milyon dolarlık ihracat 20 milyon dolara. Bakırda 2.3 milyar dolar ihracatımız 2,9'a metalde 83 milyon dolarlık 101 milyon dolara çıkmış durumda. Bu tabi belli bir seviyeye kadar gidebilir ama daha sonrasında Türkiye, Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşmasından dolayı yaptırımlar gelir mi? Nasıl olur, bunlara nasıl cevap veririz tabi soru işareti halinde durmakta" açıklamasında bulundu.



Türkiye-Rusya arasındaki ticaret artmaya devam ediyor. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI RUSYA'YA



Türkiye, temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya'ya gerçekleştirdi. Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 236 milyon 932 bin dolar artışla 609 milyon 68 bin dolara çıktı.



Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü temmuz ayında Rusya'ya 115 milyon 256 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamullerini 83 milyon 224 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 58 milyon dolarla makine ve aksamları, 49 milyon 532 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 43 milyon 756 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri izledi.



Rusya'ya en az talep gösteren sektörler ise 212 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 400 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 515 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 703 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 1 milyon 241 bin dolarla mücevher sektörü oldu.



ÖNE ÇIKAN İL İSTANBUL



Rusya'ya dış satımda en fazla ihracatı 291 milyon 535 bin dolarla İstanbullu şirketler yaptı.



İstanbul'u, 46 milyon 147 bin dolarla İzmir, 28 milyon 819 bin dolarla Bursa, 23 milyon 949 bin dolarla Kocaeli, 23 milyon 236 bin dolarla Ankara izledi.



