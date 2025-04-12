Rusya köşeye sıkıştı! Putin'in savaş bütçesi tükeniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ve OPEC+'nın üretim artırma kararı enerji piyasasında dengeleri değiştirdi. Petrol ve doğalgaz fiyatları sert düşüş kaydetti.



Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 20 gerilerken, brent petrol 60 doların altına indi ve dört yılın dip seviyesini gördü.



Petrol fiyatlarında hareketliliğin bir süre daha sürmesi beklenirken, bu durumdan Rusya'nın ciddi zarar görebileceği konuşulmaya başlandı.



Rusya'nın ana ihraç ürünü olan Ural ham petrolünün fiyatı, 50 dolara ile iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede 2025 yılı bütçesi hazırlanırken Ural'ın fiyat hedefi 69,70 dolar olarak belirlenmişti.



Financial Times'ta yer alan bir analize göre petrol fiyatlarındaki gerileme, Putin'in savaş bütçesini tüketmeye başladı.



Moskova'nın kasasının yaklaşık üçte birinin petrol ve doğalgaz gelirlerinden oluştuğu ifade edildi. Ham petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması 2025 yılında öngörülenden yüzde 2,5'lik düşüşe işaret etti. Brent petrol, bugün itibarıyla 65 dolara yakın işlem görüyor.



PETROL KAYBI NASIL TELAFİ EDİLECEK?



Analize göre petrol ve doğalgazdaki düşüşün devam etmesi durumunda Moskova, farklı seçenekleri masaya yatırmak zorunda kalacak. Putin'in daha fazla borçlanma, askeri olmayan harcamaları kısma ya da rezervlerinden harcama yapma gibi seçenekleri düşünmek zorunda kalabileceği kaydedildi.



Rusya, dört yıldır süren Ukrayna savaşı için devlet fonlarının önemli bölümünü kullanmıştı. Ayrıca Moskova'nın 340 milyar dolarlık varlığına Batılı ülkeler tarafından el konulmuştu.



Son verilere göre petrol gelirlerinin diğer kaynaklardan telafi edilmesinin mümkün olmadığını belirten ekonomistler, uluslararası piyasalardan borçlanma talebinin de yatırımcıların korkuları nedeniyle zor olduğunu dile getirdi.



Ekonomistler, Rus ekonomisi için sosyal harcamalar gibi askeri olmayan harcamaları kısmak zorunda kalabileceğini ifade etti.