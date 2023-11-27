Rusya Merkez Bankası döviz piyasasındaki işlemlere tekrar başlayacak

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2024’ten itibaren iç piyasada döviz piyasasındaki işlemlere devam edileceği belirtildi.



Döviz işlemlerinin Ulusal Refah Fonuna yönelik olacağına işaret edilen açıklamada, "Döviz piyasasındaki işlemler Ulusal Refah Fonuna ekleme yapılması ve fonun harcanmasına yönelik olacak." ifadesi yer aldı.



Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle 10 Ağustos’ta döviz alımını durdurmuştu.



Rusya’nın bütçe kurallarına göre, petrol ve doğal gaz gelirleri azalınca Ulusal Refah Fonu'ndan döviz satışı, gelirler artınca döviz alımı yapılıyor.

