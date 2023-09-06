ntv.com.tr

Rusya Merkez Bankası döviz satışını 10'a katlayacak

Rusya Merkez Bankası'nın döviz satışını yaklaşık 10 kat artıracağı bildirildi. Kararla birlikte iç piyasada günlük döviz satışı 220 milyon dolara çıkacak.

Rusya Merkez Bankası döviz satışını 10'a katlayacak

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada günlük döviz satışının geçici olarak 2,3 milyar rubleden 21,4 milyar rubleye (yaklaşık 220 milyon dolar) çıkarılacağını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül'de vadesi dolacak döviz cinsinden Rus Eurobond ihracının ödemesinden ötürü iç piyasada döviz satışının hızlandırılacağı kaydedildi.

Bankanın 14-22 Eylül'de iç piyasada döviz satışını 2,3 milyar rubleden 21,4 milyar rubleye çıkaracağı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu adımın geçici olduğunun altı çizildi.

Uzmanlar, söz konusu kararın son dönemde yabancı para birimleri karşısında değer kaybeden rublede kısıtlı bir istikrar sağlayabileceğini belirtiyor.

Merkez bankası, rublenin değer kaybetmesi nedeniyle 15 Ağustos’ta politika faizini yüzde 8,5’ten 12’ye çıkarmış, gelecek toplantıda ilave faiz artışı yapabileceğinin de sinyalini vermişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...