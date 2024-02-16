Rusya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'da sabit tuttu.



Bankadan yapılan açıklamada, ülkede enflasyonun azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi.



Ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit tutulması yönündeydi.



Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ile 4,5 seviyesinde olacağını kaydetti. Ülke ekonomisinin 2023'te yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü belirtildi.



Rusya Merkez Bankası, politika faizini en son Aralık 2023'te 100 baz puan artırmıştı.

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