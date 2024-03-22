Rusya Merkez Bankası şaşırtmadı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'da sabit tuttu.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyon baskısının yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Enflasyonu yüzde 4 hedefine düşürmek için sıkı para politikasının uzun süre devam edeceği kaydedildi.



Ekonomistler politika faizinin yüzde 16'da sabit tutulmasını bekliyordu.



Rusya'da 2022'de yüzde 11,9 olarak açıklanan enflasyon 2023'te yüzde 7.4 seviyesinde gerçekleşti.



Ekonomistler enflasyonun bu yıl merkez bankasının yüzde 4 hedefinin oldukça üzerinde kalmasını bekliyorlar.

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