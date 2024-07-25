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Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor

Rusya'da benzin ihracatına ilişkin yasak yeniden devreye alındı. Motorin ile ilgili benzer bir adımın atılmayacağı bildirildi.

Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın üretiminin yeterli düzeyde olduğunu vurgulayan Novak, "Önemli miktarda ürettiğimiz ve durum şu anda çok istikrarlı olduğu için motorin ihracatını yasaklamayacağız." dedi.

Novak, 23 Temmuz’daki açıklamasında, Rusya’da benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye alınacağını bildirmişti.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla ülkede hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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