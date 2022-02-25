Rusya SWIFT'ten çıkarılır mı? SWIFT nedir? Ne için kullanılır?

Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, 1 trilyon dolardan fazla varlığa sahip 4 Rus bankasına daha yaptırım uygulanacağını ve ABD'deki varlıklarının dondurulacağını söyledi. Biden, 'Rus elitleri' ve ailelerine de yaptırım uygulanacak' ifadelerini kullandı.

RUSYA'YI SWIFT'TEN ÇIKARMA YAPTIRIMI AVRUPA'YA TAKILDI



Ekonomik yaptırımlar konusunda Ukrayna'nın talebi ise Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması olarak dile getiriliyor.

Ayrıca Rusya'nın Batı piyasasından borçlanabilmesinin de önemli ölçüde önüne geçildi.

Joe Biden, yaptırımlar arasında Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına ilişkin bir karar olmaması hakkında bir soru üzerine, "bunun her zaman bir seçenek" olduğunu ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir pozisyon olmadığını söyledi. Uygulanan yaptırımların SWIFT'i aştığını vurgulayan Biden, bunları "ağır yaptırımlar" olarak nitelendirdi.



ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) yürürlüğe koyduğu yeni yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor.

Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yaptırımlarını zayıf buldu. Risk iştahı nispeten arttı. En korkulan SWIFT konusu yaptırımlar içinde yer almadı. Bugün piyasalar daha sakin, toparlanma çabası hakim. 1.974 dolar ile 18 ayın zirvesine çıkan ons altın 1.900 doların altını gördü. Dün 105 doları gören brent petrolün varil fiyatı ise 99 dolar seviyesine geriledi.



SWIFT SİSTEMİ NEDİR? RUSYA SWIFT SİSTEMİNDEN YASAKLANIRSA NE OLUR?



SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika’da bulunuyor.

Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.

SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.

Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor.



Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor.



Uzmanlar bu nedenle Batı'nın önümüzdeki dönem Rusya'ya karşı en büyük kozunun SWIFT sisteminden çıkarma olabileceğini belirtiyor.



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