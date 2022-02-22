Rusya-Ukrayna gerilimi Avrupa'da gaz fiyatlarını yükseltti

Rusya-Ukrayna gerilimi, ekonominin ilk gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor.

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları güne yüzde 21 artışla başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Ukrayna'daki iki ayrı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından ilk somut yaptırımlar Almanya ve İngiltere'den gelmişti.

AVRUPA'NIN YAPTIRIMINA RUSYA'DAN YANIT: DOĞALGAZ 2 BİN EURO, YENİ DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ



Almanya'nın yaptırım kararı sonrası açıklama yapan Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımına ilişkin olarak "Avrupalıların doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 72 eurodan kapanmıştı.



Söz konusu kontratların fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 21 artarak güne 87 eurodan başladı. Mart vadeli doğalgaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 euro seviyesinde işlem gördü.



Gaz fiyatlarındaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili oldu.



AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

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