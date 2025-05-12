Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Küresel ekonomiler son yıllarda savaşlar, krizlerle boğuşmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen ülkelerinden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 2022 yılında başlattığı saldırıları sona erdirmek için 15 Mayıs'ta İstanbul'da görüşmeler başlatılacağını açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koşulsuz ve doğrudan görüşme talebine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olumlu açıklama geldi.



ABD Başkanı Donald Trump da görüşmelerin hemen gerçekleşmesini istedi.



PİYASALAR YAKINDAN TAKİP EDECEK



Küresel ekonomi anlaşma görüşmelerini yakından takip edecek. Savaşın sona ermesi halinde ekonomi açısından da önemli sonuçlar ortaya çıkacak.



Türkiye açısından da Rusya ve Ukrayna'da iş yapan şirketlerin hisseleri, değerli emtiaların fiyatlarına ilişkin hareketlilikler ortaya çıkabilir. Türk iş insanlarının Rusya'da büyük taahhüt işleri bulunuyor.



UZLAŞMA OLMAZSA NE OLACAK?



Uzlaşmanın olmaması halinde Rusya'ya yönelik AB ve ABD'nin uyguladığı yaptırımların artması bekleniyor.

