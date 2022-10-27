Rusya, yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirdi

Batılı ülkelerin Rus bankalarına uyguladığı kısıtlamalara Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan' ülkelere bağlı 45 bankaya kısıtlama getirildi. Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre, Rusya'da hizmet veren banka kuruluşlarının hisse ve sermaye işlemlerini özel izinle yapabilmesi şartı konuldu.

Kararnamede, geçtiğimiz 5 Ağustos'ta 'dost olmayan' ülkelerin bankalarının işlemlerine yasak getirilmesine de atıfta bulunularak bu karar doğrultusunda bahsi geçen 45 bankaya kısıtlama getirildiği ifade edildi.



Kısıtlama listesinde yer alan önemli bankalar arasında Deutsche Bank, Citibank, Yandex Bank, Intesa, Ozon Bank, Goldman Bank, Ekom Bank, Unicredit Bank ve Raiffeisenbank gibi yabancı sermayeli bankalar yer aldı.