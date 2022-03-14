ntv.com.tr

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu rubleyle ödemeye hazırlanıyor

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 10:31

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu rubleyle ödemeye hazırlanıyor

İlişkili Haberler

Rusya Maliye Bakanı: Rezervlerimizin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz

Rusya Maliye Bakanı: Rezervlerimizin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz

Rusya'dan dostane olmayan ülkelere ait şirketler için kamulaştırma adımı

Rusya'dan dostane olmayan ülkelere ait şirketler için kamulaştırma adımı

- savaşına dair gelişmeler piyasalarda ilk gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dövizle dış borç ödenmesine ilişkin geçici bazı kurallar getirildiği belirtildi.

Buna göre, borcun dövizle ödenmesi için ilgili bankalara gerekli talimatların verileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu ödemelerin gerçekleşmesi, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası ve hükümetin döviz hesapları üzerindeki kısıtlamalara bağlı olacaktır" denildi.

Açıklamada, "Eğer yabancı bankalar dövizle ödeme gerçekleştirmezse, Rusya Maliye Bakanlığı da ödemeyi ruble ile yapar" ifadesine yer verildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...