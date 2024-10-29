Rusya'da çelik talebinin düşmesi bekleniyor

Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden Severstal’in genel müdürü Aleksandr Şevelev, ülkedeki yüksek borçlanma maliyeti nedeniyle çelik talebinde bu yıl yüzde 5 ila 7 düşüş beklediklerini söyledi.



Şevelev, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus çelik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Severstal’in küçük ve orta ölçekli müşterilerinden bazılarının yatırımları erteleme kararı aldıklarına işaret eden Şevelev, "Yatırımları azaltıp mevcut faiz oranı nedeniyle paralarını bankaya yatırıyorlar çünkü mevduat getirisi bazı ticaret türlerini aştı." dedi.



Şevelev, yıl başına kıyasla çelik talebine ilişkin tahminlerin kötüleştiğini vurgulayarak, "Yıl başında 2024 çelik talebine ilişkin yüzde 1 ila 2 düşüş bekliyorduk. Ancak üçüncü çeyrek sonuçları doğrultusunda 2024 sonu için talepteki düşüş yüzde 5 ila 7'yi bulabilir." diye konuştu.



Rusya Çelik Birliği tahminlerine göre, ülkedeki çelik talebinin bu yıl 2023’e göre yüzde 6 gerilemesi bekleniyor.