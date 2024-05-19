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Rusya'da Deutsche Bank ve Commerzbank'ın 332,7 milyon euroluk varlığına el konuldu

Rusya'da bir mahkeme, Deutsche Bank ve Commerzbank'a ait 332,7 milyon euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koydu.

Rusya'da Deutsche Bank ve Commerzbank'ın 332,7 milyon euroluk varlığına el konuldu

St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Gazprom'a ait RusHimAlyans şirketinin Batılı iki aleyhine açtığı davayı gördü.

Deutsche Bank'a ait 239 milyon euro, Commerzbank'a ait 93,7 milyon euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulan mahkeme kararına göre, söz konusu varlıklar, bankaların hesaplarında bulunan menkul kıymetler, gayrimenkuller ve fonlardan oluşuyor.

UNİCREDİT’İN VARLIĞINA DA İHTİYATİ TEDBİR KOYDU

'da dün de UniCredit'e ait 463 milyon euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulmuştu.

Üç batılı banka, 'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğalgaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.

Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar aleyhine dava açmıştı.

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