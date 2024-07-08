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Rusya'da hükümetten akaryakıt fiyatları için talimat

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede yakıt fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması için Rusya Enerji Bakanlığı ve Federal Rekabet Servisi'ne talimat verdi.

Rusya'da hükümetten akaryakıt fiyatları için talimat

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ve motorine yönelik talebin mevsimsel etkiler nedeniyle arttığına işaret edildi.

Yakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon oranının altında kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Novak, ülkedeki yakıt fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması için Enerji Bakanlığı ve Federal Rekabet Servisi'ne talimat verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Novak'ın bölgelere yakıtın demir yoluyla zamanında ulaştırılması ve petrol şirketlerine tank filosu sağlanması konularının çözülmesi talimatını da verdiği kaydedildi.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Yaşanan artışları nedeniyle ülkede hükümet, zaman zaman yakıt ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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