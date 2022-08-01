Rusya’da nakit dolar ve euro çekiminde kısıtlamalar uzatıldı

Rusya’da nakit dolar ve euro çekimine yönelik kısıtlamalarda uzatmaya gidildi.



Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların devam etmesinin gerektiğine işaret edildi.



Rus mali kurumlarının Batılı ülkelerden nakit döviz alamadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu nedenden ötürü döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Mart 2023’e kadar uzatıldığı kaydedildi.



Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.



Dolar ve euro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs’ta kalkarken, dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyordu.