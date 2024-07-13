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Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere yönelik döviz gelirlerinin yüzde 60'ını satma zorunluluğunu hafifletti.

Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi
Rusya, döviz satma zorunluluğunu gevşetti

Rusya, döviz satma zorunluluğunu gevşetti

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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, belirli ihracatçı şirketlerin gelirlerinin yüzde 60'ını satma zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

Bu oranın yüzde 40'a düşürülmesine karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Karar, ulusal döviz kurunun istikrara kavuşturulması ve yeterli düzeyde döviz likiditesi sağlanması dikkate alınarak alındı." ifadesi kullanıldı.

'da rublenin istikrara kavuşturulması için 2023'te enerji, metalürji, kimya ve tarım sektörlerinden bazı ihracatçı şirketlere döviz satma zorunluluğu getirilmişti.

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere yönelik döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma zorunluluğunu 21 Haziran’da yüzde 60'a düşürmüştü.

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