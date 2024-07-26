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Rusya'da yılın ilk faiz artışı

Rusya Merkez Bankası bu yıl politika faizini ilk kez artırdı. Banka, faizi iki puan artışla yüzde 18'e çıkardı.

Rusya'da yılın ilk faiz artışı

Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisi üzerindeki baskısının yüksek seviyede devam ettiği belirtildi.

İç talepteki artışın ürün ve hizmet üretimini artırma olanaklarını önemli ölçüde aştığına işaret edilen açıklamada, " Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18 seviyesine yükseltme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Piyasa beklentisi, bankanın politika faizini 100 ila 200 baz puan artıracağı yönündeydi.

Açıklamada, enflasyonun düşmeye başlaması için ilave para politikası sıkılaştırması gerektiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 7 Haziran'da yüzde 16 seviyesinde sabit bırakmıştı.

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