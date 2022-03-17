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Rusya'da yıllık enflasyon 2015'ten bu yana en yüksek seviyesinde

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 12,5 ile "2015'ten bu yana en yüksek seviyesine" yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 10:51

Rusya'da yıllık enflasyon 2015'ten bu yana en yüksek seviyesinde

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-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 5-11 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşirken yıllık enflasyon da 2,1 puan artarak Aralık 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 12,5’e çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisinde bir dönüşüm yaşanacağını, bu durumun daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacağını söylemişti.

Uzmanlar, Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybının henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığına, enflasyonun daha da artmasının beklendiğine işaret ediyor.

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