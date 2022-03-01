Rusya'dan piyasalara 1 trilyonluk destek

Ukrayna saldırısı sonrası gelen yaptırımlar nedeniyle Rus borsalarında tarihi düşüşler yaşandı.

Moskova yönetimi de kayıpların önüne geçebilmek için önlem almaya çalışıyor.

Son olarak Rusya Başbakanı Mişustin,

Kararnameye göre, ülkedeki şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.



Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Şubat itibarıyla 13,6 trilyon ruble (yaklaşık 137 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu.

RUBLEDE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Öte yandan Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen tekrar değer kaybetmeye başladı. Dolar/ruble paritesi yüzde 5,7 artışla 100 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 4,2 yükselişle 110,4'e çıktı.

Moskova Borsası ise şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklamıştı.



Ayrıca çok sayıda Rus bankasına da yaptırım uygulanırken, Avrupa Birliği hava sahasının da Rus uçaklarına kapatılması kararı verilmişti.

SERMAYE KONTROLÜ ÖNLEMİ

Batının finansal yaptırımlarına karşı Rusya da ek finansal önlemler almaya devam ediyor. Ülkede yeni sermaye kontrolleri devreye girdi.

Bu arada Rusya'nın ülke risk primi (CDS) bin 500 puanın üzerine çıktı. Temerrüt yani finansal iflas riski yüzde 67 seviyesine yükseldi.



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