Rusya'dan benzin ihracatı kararı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına yönelik iznin 28 Şubat’a uzatıldığını açıkladı.



Rus hükümeti, Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların büyük şirketleri kapsayacak şekilde kaldırdığını duyurmuştu. Kararın süresi bugün doluyordu.



Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.



Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.