ntv.com.tr

Rusya'dan döviz kararı

Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 09:23

Rusya'dan döviz kararı

İlişkili Haberler

Rusya'dan ruble hesabı açıklaması

Rusya'dan ruble hesabı açıklaması

Rusya'nın 2 trilyon rublesi eridi

Rusya'nın 2 trilyon rublesi eridi

'da dolar ve euro hariç döviz satışlarında kısıtlamalar kalktı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankalarda bulunan döviz rezervleri sayesinde, nakit döviz işlemlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara dolar ve euro dışında tüm nakit döviz birimlerindeki satışların artık serbest bırakıldığı kaydedildi.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.

Dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...