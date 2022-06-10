Rusya'dan faizde 1,5 puanlık indirim

Rusya Merkez Bankası faizde indirime gitti.



Banka politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 9,50'ye çekti. Beklenti faizin yüzde 10'a inmesi yönündeydi.

Rusya böylece faiz oranını yaptırımların başlamasından önceki seviyeye çekti.



Bankadan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine yönelik dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiği ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.



Enflasyondaki artışın ise yavaşladığının kaydedildiği açıklamada, Rus rublesinin güçlendiği ve ekonomideki daralmanın ise beklenenden daha hafif yaşandığı ifade edildi.



Tüketici talebindeki anormal artışın da sona erdiğinin belirtildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 9,5’e düşürme kararı almıştır. Ekonomideki durumun tahminler doğrultusunda ilerlemesi halinde, gelecek toplantılarda ilave faiz indirimi değerlendirmeye alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

YAPTIRIMLAR SONRASI YÜZDE 20'YE ÇIKMIŞTI



Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı.



Banka, 29 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda faizi son olarak yüzde 14'ye çekmişti.



25 Mayıs'taki toplantıda faiz 3 puanlık düşüşle yüzde 11'e indirilmişti.