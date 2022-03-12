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Rusya’dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi Marmara Denizi'ne açıldı

Rusya’nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayan yük gemisi, Mersin’e gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

Haberler - İHA - DHA 12.03.2022 - 09:44

Rusya’dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi Marmara Denizi'ne açıldı

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Tonlarca ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli tanker gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Yük gemisi, ’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti.

Kerç kanalını geçerek saat 01.30’da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Liberya bandıralı Lilac isimli, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin’e gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

Geminin, 15 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 geminin ise, 17 Mart'ta Türkiye’de olmaları planlanıyor.

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