Rusya'dan Hindistan'a SPFS önerisi

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre, konuya yakın kaynaklar Rusya'nın, ruble ödemeleri için Hindistan'a SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği SPFS'yi önerdiğini bildirdi.

Rusya'dan petrol ve silah alımı yapan Hindistan, Rusya'nın yeni teklifini değerlendiriyor.

Kaynaklar, henüz nihai bir karar alınmadığını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un perşembe günkü ziyaretinde konunun masaya yatırılacağını ifade etti.

ABD ve Avrupa Birliği saldırı nedeniyle 7 Rus bankasını uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarma kararı almıştı.