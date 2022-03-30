ntv.com.tr

Rusya'dan Hindistan'a SPFS önerisi

Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batılı ülkeler tarafından yaptırımlara maruz kalan Rusya, ruble ödemeleri için Hindistan'a SWIFT alternatifi önerdi.

Haberler - NTV Haber 30.03.2022 - 10:52

Rusya'dan Hindistan'a SPFS önerisi

İlişkili Haberler

SWIFT'in Rus alternatifi SPFS'ye de yaptırım yolda

SWIFT'in Rus alternatifi SPFS'ye de yaptırım yolda

-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre, konuya yakın kaynaklar Rusya'nın, ruble ödemeleri için 'a SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği SPFS'yi önerdiğini bildirdi.

Rusya'dan petrol ve silah alımı yapan Hindistan, Rusya'nın yeni teklifini değerlendiriyor. 

Kaynaklar, henüz nihai bir karar alınmadığını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un perşembe günkü ziyaretinde konunun masaya yatırılacağını ifade etti.

ABD ve Avrupa Birliği saldırı nedeniyle 7 Rus bankasını uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarma kararı almıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...