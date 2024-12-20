Rusya'dan sürpriz faiz kararı

Rusya Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 21 seviyesinde tuttu.

Rusya'dan sürpriz faiz kararı

Merkez Bankası politika faizinde piyasaya sürpriz yaptı.

Banka politika faizini yüzde 21'de tuttu. Beklentiler faizin yüzde 23 seviyesine çıkarılması yönündeydi.

Banka karar metninde enflasyon beklentilerinin artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Bankanın açıklamasında parasal koşulların öngörülerden daha ciddi sıkılaştığı belirtildi.

Gelecek toplantıda artışı gerekliliğinin ele alınacağı da ifade edildi.

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