Rusya'dan sürpriz faiz kararı

Rusya Merkez Bankası politika faizinde piyasaya sürpriz yaptı.



Banka politika faizini yüzde 21'de tuttu. Beklentiler faizin yüzde 23 seviyesine çıkarılması yönündeydi.



Banka karar metninde enflasyon beklentilerinin artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.



Bankanın açıklamasında parasal koşulların öngörülerden daha ciddi sıkılaştığı belirtildi.



Gelecek toplantıda faiz artışı gerekliliğinin ele alınacağı da ifade edildi.