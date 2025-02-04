Rusya'dan Trump'a petrol tepkisi

Rusya, ABD’nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) yönelik petrol fiyatlarını düşürme çağrısını "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.



Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus basınına konuştu.



Novak, Trump yönetiminin petrol piyasalarında yeni zorluklar ortaya çıkarttığını söyledi. "OPEC’e, rekabetçi olmayacak bir şekilde ve pazar payını artırmak için petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulundular." dedi.



OPEC plus üyelerinin, birlik nezdinde varılan anlaşmalara tümüyle bağlı olduğunu vurgulayan Novak, "Küresel petrol piyasasının işleyişine yapay ve haksız müdahale girişimleri kategorik olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.