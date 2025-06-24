Rusya'dan Wikipedia’ya pedofili suçlaması: 40 milyon dolar ceza

Rusya'da pedofili propagandası içerdiği iddia edilen Wikipedia'ya soruşturma başlatıldı.

Bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) para cezası verildi.



Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki bir mahkemede görüldü.



Mahkeme, pedofili propagandasına ilişkin bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble para cezası verdi.



Rusya'da daha önce de çeşitli bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a çeşitli para cezaları verilmişti.