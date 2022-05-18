Rusya'nın en büyük bankası Londra Borsası'ndan çıkmayı planlıyor

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptığı yazılı açıklamada, mevduat makbuzlarının dolaşımını durdurma niyetini Londra Borsası'na ilettiğini bildirildi.



Açıklamada, bankaya ait mevduat makbuzlarının, Sberbank’a ait hisselerle 30 gün içerisinde 1’e 4 oranında değiştirilebileceği belirtildi.



Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Sberbank dahil çok sayıda Rus bankasını yaptırım listesine almıştı.



SBERBANK HAKKINDA



Rusya merkezli bir devlet bankası olan Sberbank'ın birçok Avrupa ülkesinde ve SSCB'den ayrılmış ülkelerde faaliyeti bulunmakta. 2014 yılı itibarıyla Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyüğü, Avrupa'nın ise en büyük üçüncü bankası seçildi. 1991 yılında kurulan bankanın tarihi Cancrin'in 1841'deki mali reformlarına kadar gitmekte. Bankanın merkezi ise Moskova'da yer alıyor.



Sberbank, 2014 yılı itibarıyla Rusya'nın en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük ve dünyanın 33. büyük bankası. Rusya Milli Servet Fonu, bankanın yüzde 51'ine sahip. Fon adına bankayı Rus Hükümeti yönetmekte.



Ayrıca, 2019 yılına kadar Sberbank, Türkiye'deki DenizBank'ın ana hissedarıydı fakat Temmuz 2019'da hisselerini Dubai, BAE merkezli Emirates NBD şirketine devretti.