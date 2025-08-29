Rusya'nın gübre ihracatı arttı

Rusya Gübre Üreticileri Birliği (RAPU) Başkanı Andrey Guryev, gübre ihracatının yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 26,1 milyon tona çıktığını söyledi.



Guryev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, iç piyasaya gübre tedarikinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.



Kapsamlı yaptırımlara rağmen 100'den fazla ülkeye gübre ihracatını da sürdürdüklerine işaret eden Guryev, "Gübre ihracatımız ocak-temmuz döneminde 26,1 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi." dedi.



Guryev, Rusya'nın küresel gübre piyasasında yüzde 18 payla lider konumda bulunduğunu belirterek, "Gübre ihracatını 2013'ten bu yana yüzde 60 artırdık. Dost ülkelere ihracatın artmasıyla toplam ihracat geçen yıl 42 milyon tona ulaştı ve bu hacmin 2025'te 44 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Özellikle BRICS ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Guryev, dost ülkelerin Rusya'nın gübre ihracatında geçen yıl yüzde 76 paya sahip olduğunu kaydetti.



